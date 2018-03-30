حملات أمنية مكثفة بالجيزة

30 مارس 2018 - 10:23 ص

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة عدة حملات لضبط الخارجين عن القانون بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث خلال حملة من ضبط 47 قضية مخدرات وسلاح ناري، وتنفيذ 260 حكمًا قضائيًا.

كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحرير 77 قضية تموينية، وتنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل وشقق الأوقاف، بالإضافة إلى إزالة 520 حالة تعدٍ وإشغال طريق.

تم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال الواقعة على حدة.



