رئيس جامعة الأزهر يفتتح المؤتمر السنوي لأقسام طب المخ والأعصاب

30 مارس 2018 - 11:02 ص

افتتح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، المؤتمر السنوي لأقسام طب المخ والأعصاب تحت عنوان الجديد في تشخيص وعلاج أمراض المخ والأعصاب بمركز الأزهر للمؤتمرات، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحات المخ والأعصاب.

وذلك بحضور الدكتور أحمد سليم عميد كلية طب الأزهر، والدكتور مجدي الدهشان، وكيل طب الأزهر، والدكتور محمود صديق، وكيل كلية طب الأزهر للدراسات العليا، وطارق سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، الدكتور حسين محمد حسين رئيس قسم المخ والأعصاب، والدكتور كامل هويدي سكرتير المؤتمر، والدكتور محمود هارون أستاذ طب المخ والأعصاب بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للأمراض النفسية والعصبية لجراحات المخ والأعصاب.

بدأ المؤتمر بكلمة من الدكتور المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر عن أهمية الجامعة وأن بها أكثر 350 ألف طالب وطالبة، و33 ألفًا من الطلاب الوافدين، و5 مستشفيات تعليمية، ومستشفى تخصصي وإدارات طبية، و52 مركزًا بحثيًا ووحدة ذات طابع خاص ، وبها 17 ألف عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، و14 ألف موظف وعامل ، جامعة بهذه القوة يجب أن تكون مكانتها في أعلي الأماكن.

وأضاف المحرصاوي أن الأزهر يحتوي 107 جنسيات لتلقي العلوم الدينية والشرعية والتطبيقية ، ولجنة التصنيف الأفريقي الأوروبي أعطت قطاع الطب تصنيف "ممتاز"، وهي لجنة تتابع علي أرض الواقع ما يحدث في القطاع ومنذ تولي رئاستي افتتح مؤتمرات طبية بشكل دوري كل أسبوع ، والآن أصبح ثلاث مؤتمرات في اليوم الواحد ، والآن بعد قليل سأقوم بافتتاح مؤتمر الروماتيزم ، وهذا يعني أن طب الأزهر وصل إلي درجة عالية من التميز والتقدم والرقي.

وصرح كامل هويدي أستاذ طب المخ والأعصاب وسكرتير المؤتمر بأن المؤتمر يشهد مشاركة من جميع الجامعات المصرية، من جامعات القاهرة وعين شمس وطنطا وبنها والزقازيق والإسكندرية وغيرها، وأيضًا مشاركة مميزة من جامعة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلي أنه تم تنظيم أسبوع كامل لعدد من ورش العمل وذلك قبل انطلاق المؤتمر.

وأضاف سكرتير المؤتمر، أن الجلسات كانت مليئة بكافة النقاشات حول كل ما هو جديد في أمراض المخ والأعصاب للأطفال والكبار، وشملت الجلسات جلسة لخبير أجنبي لعرض استخدام التداخلات الجراحية في المخ والأعصاب سواء للأطفال او للكبار.

وأشار إلي أن تنظيم المؤتمر جيد جدا، والمشاركة واسعة من كافة الأطباء لمعرفة كل ما هو جديد حول المخ والأعصاب في مصر، مشيرا إلي ان طب المخ والأعصاب يشهد حالة من التقدم والرقى والتطور العالمي.



