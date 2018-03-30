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بالصور.. الوفد يستقبل أعضاءه لانتخاب رئيس جديد للحزب

الحياة السياسية

الوفد
جانب من التسجيل في الجمعية العومية لانتخاب رئيس للحزب

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الجمعية العمومية

حزب الوفد

اللجنة التشريعية

حسام الخولى

ابو شقة

فتح حزب الوفد أبوابه صباح اليوم لاستقبال أعضائه من كافة محافظة الجمهورية للمشاركة في الجمعية العمومية وانتخابات رئيس جديد للحزب.

وتبدأ، اليوم الجمعة انتخابات رئاسة حزب الوفد، التي يتنافس فيها 5 مرشحين، هم: المستشار بهاء الدين أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الوفد، وياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وحمدي شوالي، عضو حزب الوفد، وسيد طه، نائب رئيس لجنة الوفد بالبدرشين.

تجرى الانتخابات في مقر حزب الوفد بالدقي، تحت إشراف ومراقبة المنظمات المعنية كافة، لاختيار رئيس الحزب الجديد للفترة المقبلة.
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