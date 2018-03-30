"الدمراوي" يطالب وزير الإسكان بلجنة محايدة لتوضيح مخالفة الكود المصري

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وزير الاسكان
وزير الاسكان

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الجهاز المركزى

وزير الاسكان

الاتحاد المصرى

طالب المهندس سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بسرعة التدخل ووقف الإجراءات الانتقامية التي يقوم بها رئيس الجهاز المركزي للتعمير ضد الشركة التي رفضت مخالفة الكود المصري للأساسات، ونفذت 930 خازوقًا على نفقتها الخاصة.

وأشار "الدمراوي"، إلى أنه بمجرد التنويه إلي أنه يوجد مخالفة واضحة وصريحة للكود المصري تمس أمن الأبراج والأرواح كانت نتيجة ذلك قرار سحب الأعمال وما يترتب عليه من أضرار بالشركة والعاملين بها وكذلك المشروع ومضاعفة تكلفته.

وطالب "الدمراوي"، وزير الإسكان بإيقاف إجراءات السحب الانتقامية لحين انتهاء التحقيق بمكتب النائب العام وتوضيح حقيقة مخالفة الكود ومدي تأثير ذلك علي الأرواح والمال العام من عدمه.

كما أكد أنه مستعد لتحمل كافة العقوبات إذا ثبت أن ادعاءه بأن رئيس جهاز التعمير أصر متعمدا وبالمستندات علي مخالفة الكود المصري للأساسات وتنفيذ اقل من نصف الحد الأدنى  للخوازيق.

وشدد علي أن الشركة الضحية مستعدة لإنهاء المشروع بأقل تكلفة في مدة لا تتجاوز عام واحد حال صرف مستحقاتها ومعاملتها مثل الشركات الأخرى حفاظا على المال العام والمشروع.

وأوضح  الدمراوي أن وزارة الإسكان أنجزت العديد من المشروعات المهمة، وقامت بتنفيذ عدد كبير جدًا من شقق الإسكان الاجتماعي في وقت قياسي مقارنة بالحكومات السابقة وأنه لولا هذه الإنجازات لزادت البطالة لحد يؤثر سلبا على الأمن القومي للبلاد، لافتا إلي أنه لا عيب في تدارك الخطأ إن وجد ولا ضير من إعمال القانون ضد أي مخالف في حالة إدانته.



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