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التبرز على البنطلون في المرحاض ارتكاب فاحشة

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عبد الحي العسكري

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البنطلون

الرزق

الغائط

الفاحشة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنني أجلس على المرحاض ونظرت فوجدت أنني قد تبرزت على البنطلون واللباس الداخلي وعلى أرض الحمام ولما اكتشفت ذلك وجدت أنني أنادي وأقول "ماما ماما" علمًا بأن أمي متوفاة. الحالة الاجتماعية متزوج. وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الغائط قد يدل على الرزق ولكنه من ظلم، وقضاء الحاجة يدل على الفرج، وذهاب غم، وقضاء الحاجة إن كان الغائط جامدًا فإنه إنفاق بعض المال في عافية، وإن كان سائلاً فهو إنفاق عامة المال.

لأن كل ما خرج من بطن الإنسان هو مال، وما كان له رائحة نتنة أو سبب الأذى الناس فهو مال حرام، وما كان كالوحل أو لطخ الناس فهو هم أو خوف من ذى سلطان.

وقضاء الحاجة في الثياب قد يدل على ارتكاب فاحشة، وقضاء الحاجة فى السروال قد يدل على الخلاف مع الزوجة، ومن أحدث على نفسه وقع في خطيئة، والتغوط في الأسواق وأمام الناس قد يدل على الفضيحة أو غضب الله عليه، أو خسارة مادية أو تفشى أسرار.

والتغوط فى المكان الطبيعى لذلك قد يدل على الخير وذهاب الهم والراحة، والتلطخ بالغائط قد يدل على المرض أو الخوف. ومناداتك للوالدة فذلك احتياجك للفرج والرأى السديد وقد يكون فقدانك هذه الفترة للعاطفة والحنان. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666



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