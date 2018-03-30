» بالفيديو.. شاهد قبر العندليب الأسمر

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عبد الحليم حافظ

العندليب

العنليب الأسمر

"عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب"، خطرت بمخيلتي تلك الكلمات في اتجاهي لزيارتك، وزاحمتها كلمات أخرى ترافقها عبراتي.. على طول الحياة نقابل ناس، ونعرف ناس ونرتاح ويا ناس عن ناس، وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا، ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس".

الحاضر الغائب".. بسهولة أستطيع أن أصفك بتلك الكلمات، فلا يشوبني موقف حزين إلا وواسيتنى فيه ببعض من كلماتك أبكى معها وربما أجد فيها السلوى كتلك الكلمات التى طالما ترددت على أسماعى من قريناتى، "فى يوم من الأيام.. كان لى قلب ويا المحبة هام.. ويا ريت ما حب، قسوة حبايبى مغلبانى أوعى يا قلبى تحب تانى، فى يوم من الأيام".

علمت أن قبرك قد تم تجديده منذ عامين، وأخبر العديد ممن حضروا نقل رفاتك أن جسدك لم يصبه شيء، أتمنى مثل الملايين أن تكون فى جنة الخلد.

يا خلى القلب، حبيبتى من تكون، خايف مرة أحب، والعشرات من الأغانى العاطفية التى ارتبطت بوجدان العالم العربى كله.

"إحنا الشعب، قلنا هنبنى وأدى أحنا بنينا السد العالي، أخلف بسماها وبترابها، كانت تلك الأنشودات وغيرها نصيب الوطن من تراثك يا عندليب".

شاهد الفيديو..


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