استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 95 خلال يوم "الأرض"

30 مارس 2018 - 01:01 م

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه الفلسطينيين خلال تجمعهم ليوم "الأرض"، ما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة نحو 95 آخرين.

وأكدت تقارير إعلامية فلسطينية، استشهاد الشاب أمين محمود معمر، فى رفح، والشاب محمد كمال النجار "25 عاما"، برصاص الاحتلال شرقي جباليا، ليرتفع عدد الشهداء في "يوم الأرض" إلى 3، حيث استشهد فى ساعات الصباح الشاب الفلسطيني عمر سمور "31 عاما".

وفى سياق متصل، أشارت مصادر فلسطينية إلى إصابة أكثر من 90 مواطنا بجراح مختلفة، منذ ساعات الصباح، وذلك فى عدة مواجهات اندلعت بطول نقاط التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلى على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تزامنا مع "مسيرات العودة" التى انطلقت منذ صباح الجمعة.

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