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الأهالي يمسكون لصًا أثناء سرقته منزل في بني سويف

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

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لصوص

الأهالى

سرقة

بني سويف

مستشفى ناصر

تمكن مواطن من قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، من الإمساك بأحد اللصوص بمساعدة الأهالى أثناء محاولته سرقة شقته.

لقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا من العميد ممدوح أبو زيد، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى ناصر المركزى "أحمد م.ن"، 22 سنة، سباك، متهم فى قضيتين سابقتين مصاب بكسور وتم إيداعه قسم العظام بالمستشفى. 

وبالفحص والانتقال تبين أن "خالد.ع.س" 43 سنة مقيم قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر اكتشف قيام المتهم المصاب بالسرقة داخل شقته الواقعة فى الدور الثانى بمنزله، فاستطاع بمعاونة أهالى القرية الإمساك به، إلا أنه ألقى بنفسه من الدور الثاني، وتم نقله بمعاونة قوة من مركز شرطة ناصر إلى المستشفى.

وبسؤال المتهم داخل المستشفى أقر بقيامه بمحاولة سرقة الشقة إلا أن الأهالى أمسكوا به فألقى بنفسه من الدور الثانى.

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