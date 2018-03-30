الأهالي يمسكون لصًا أثناء سرقته منزل في بني سويف

تمكن مواطن من قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، من الإمساك بأحد اللصوص بمساعدة الأهالى أثناء محاولته سرقة شقته.

لقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا من العميد ممدوح أبو زيد، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى ناصر المركزى "أحمد م.ن"، 22 سنة، سباك، متهم فى قضيتين سابقتين مصاب بكسور وتم إيداعه قسم العظام بالمستشفى.

لقى اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا من العميد ممدوح أبو زيد، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى ناصر المركزى "أحمد م.ن"، 22 سنة، سباك، متهم فى قضيتين سابقتين مصاب بكسور وتم إيداعه قسم العظام بالمستشفى.