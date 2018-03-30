7 مراكز جديدة لفحص وعلاج فيروس "سي" ببني سويف

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إضافة 7 مراكز جديدة لفحص وعلاج فيروس سى، وذلك لمواصلة إجراء التحاليل اللازمة للمواطنين ومنح المصابين بالمرض جرعات العلاج، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى 2020.

وقال "حميدة"، إن المحافظة كان بها مركزان لفحص وعلاج مرضى فيروس سى بمستشفيى سمسطا وببا المركزيين.



وأضاف "حميدة"، فى البيان، أنه تم إضافة 7 مراكز جديدة بقرى تزمنت الشرقية وأشمنت والميمون وشاطرزادة ومازورة وطنسا بنى مالو ودلهانس ليصل إجمالي المراكز على مستوى المحافظة إلى 9 وذلك إلى جانب 5 وحدات فيروس سى بالمستشفيات العام والمركزية.