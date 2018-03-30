الاحتلال يقتلع أشجار زيتون زرعها فلسطينيون في يوم "الأرض"

30 مارس 2018 - 01:15 م

قام مجموعة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتلاع شتلات أشجار للزيتون غرسها الفلسطينيين إحياءً لذكرى يوم "الأرض".

وقال عبد الله أبو رحمة، مدير دائرة "العمل الشعبي ودعم الصمود"، في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن عشرات المزارعين غرسوا اليوم نحو مائة شجرة زيتون في منطقة مهددة بالمصادرة في أراضي "ترمسيعا" شمالي رام الله .

وأضاف إن مجموعة مسلحة من المستوطنين هاجموا الحشد وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء، قبل أن يتدخل الجيش الذي عمل على تفريق الحشد، وفقا لوكالة "شهاب" الفلسطينية.

وأوضح أبو رحمة، أن المستوطنون اقتلعوا أشتال الزيتون، في حين اعتدى الجيش على المشاركين الفلسطينيين بالضرب وطردهم من الموقع.



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