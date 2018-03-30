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مناقصتان بـ"الأهلي" لبحث حقوق البث والرعاية

الرياضة

الأهلى
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مزايدة

مناقصة

بيع حقوق بث

أعلن النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن طرح مزايدتين عامتين بنظام المظروفين الفني والمالي، لتسويق حقوق رعاية النادي، وتسويق حقوق البث.

وتتعلق المزايدة الأولى، بطرح تسويق حقوق رعاية النادي الأهلي لمدة ثلاثة مواسم رياضية، تبدأ من الموسم 2018-2019 وتنتهي بنهاية الموسم 2020-2021، وتحدد لها مبلغ عشرة ملايين جنيه كتأمين ابتدائي، بينما تم رصد مبلغ خمسمائة ألف جنيه قيمة كراسة الشروط.

وتنعقد جلسة الاستفسارات الفنية لهذه المزايدة يوم السبت الموافق 7-4-2018 الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تكون جلسة فتح المظاريف الفنية، يوم السبت الموافق 14-4-2018، الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وتم تخصيص المزايدة الثانية لطرح تسويق حقوق البث لمباريات الفريق بالدوري الممتاز لمدة ثلاثة مواسم رياضية، تبدأ من الموسم 2018-2019 وتنتهي بنهاية الموسم 2020-2021، وتحدد لها مبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه كتأمين ابتدائي، ومبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه قيمة كراسة الشروط.



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