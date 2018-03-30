» بالفيديو.. الفنانة "آمال فريد" على "عكاز" في المستشفى

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امال فريد
امال فريد

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مستشفى

عملية جراحية

امال فريد

الدكتور أحمد البكري

تطورت الحالة الصحية للفنانة آمال فريد عقب إجرائها عملية جراحية في العظام تم حجزها على أثرها في أحد المستشفيات.

وقام الدكتور أحمد البكري، استشاري المفاصل الصناعية، بنشر صورة ومقطع فيديو للفنانة عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، تظهر من خلاله في أحد المستشفيات وهي تمشي على قدميها بعد خضوعها لعملية جراحية في "مفصل الحوض الأيسر".

وكتب "أحمد البكرى"، تدوينة له على الفيديو: "دي أخبار الفنانة الجميلة آمال فريد النهاردة وبمعنويات عالية جدا كل الشكر والتقدير لكل من ساهم ولو بزيارة لها لشد لرفع معنوياتها، دعواتكم لها ربنا يتم شفاها على خير وترجع بالسلامة وتمارس حياتها كما تعودت".

يذكر أن آمال فريد من فنانات الزمن الجميل، وقد أدت العديد من أدوار البطولة أمام الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، الذى تحل ذكرى وفاته اليوم. 
شاهد الفيديو..

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