» عامل يخدع طفلة ويعتدي عليها جنسيًا

30 مارس 2018 - 01:32 م

قرر أحمد رأفت، وكيل أول نيابة قليوب برئاسة المستشار أحمد جيلانى، رئيس النيابة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاعتداء جنسيًا على طفلة وحملت منه سفاحًا.

وردت معلومات للواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، تفيد بتلقيه بلاغًا من والد الطالبة "هدى.م"، 15 سنة، يتهم عاطلًا بالاعتداء على ابنته جنسيًا، ومعاشرتها معاشرة الأزواج بعدما أوهمها بالزواج منها حتى حملت منه سفاحًا.

وذكرت التحريات أن المتهم ذهب إلى منزل المجنى عليها فى غياب أسرتها، وتعدى عليها جنسيًا وأوهمها بأنه سيقوم بالزواج منها حتى حملت منه سفاحًا، وتم القبض عليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.