غدًا.. محاكمة "بديع" وآخرين في "فض رابعة"

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قضايا وحوادث

محمد بديع
محمد بديع

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محاكمة بديع

فض اعتصام رابعة

بديع

تنظر غدًا، السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة محمد بديع و738 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة".

يأتي على رأس المتهمين، كل من محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، “أسامة” نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية “ميدان هشام بركات حاليا” وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.



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