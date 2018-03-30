حملة إلكترونية لمنع كندا من بناء منجم ذهب

30 مارس 2018 - 01:35 م

دشن نشطاء حملة توقيعات إلكترونية للضغط على دولة كندا من أجل التراجع عن بناء منجم لاستخراج معدن الذهب من داخل غابات الأمازون فى دولة البرازيل .

وجاء فى بيان الحملة :" تتحدى بعض القبائل الأصلية في الأمازون شركة كندية ضخمة تسعى إلى فتح معمل لمناجم الذهب في قلب أراضي الأمازون في البرازيل. من المحتمل أن تتعرض إحدى قبائل الأمازون للانقراض نتيجة لهذا التعدي الصارخ على عقر دارهم. دعونا نحول دون تحقيق ذلك ونحمي ما تبقى من الأمازون ".

وأضاف البيان: "تستعد شركة المناجم الكندية إلى إصدار كافة التصاريح الرسمية التي تخولها فتح مناجم للذهب في الأمازون. وقفت بعض القبائل المحلية من الأمازون في وجه هذا القرار، ونجحت في تأجيل المشروع عبر اللجوء إلى القضاء. أخذ بعض المستثمرين بالانسحاب من المشروع في الآونة الأخيرة نتيجة للخسائر المتزايدة للمشروع ".

وقال النشطاء فى بيانهم: "شركة اجنيكو-ايجل ماينس المساهمة في المشروع لها وزن لا يستهان به في حال انسحبت، سيعني ذلك على الأغلب توقف المشروع. يلاحظ أنهم يعملون تحت الستار وفي حال لم يلاحظ أحد عليهم سيتستمر تدفق الأموال لمثل هذه الاستثمارات، ولكن في حال صوب أكثر من مليون شخص النظر إليهم ربما سيقتنعون بالانسحاب من المشروع , دعونا نرحب بالمساهمين في اجتماعهم السنوي في تورونتو بحملة قوية تهز ضمائرهم. لنبين لهم الآثار الكارثية للمشروع الذي يدعمونه ونحثهم على التراجع والانسحاب.يمكنك التوقيع والمشاركة على العريضة ".

اليكم لينك العريضة ..



https://secure.avaaz.org/campaign/ar/deadly_gold_loc_impact/?blqPvlb&v=104595&cl=14188828428&_checksum=44b6e92ea542b612ab144910fd5862d5437b94f4ab2b5a993ecdbcff9f1fb342







