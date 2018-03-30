بالفيديو.. تعرف علي توأم روح العندليب

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العندليب الأسمر

الذكري 41

الرفاق حائرون.. يفكرون.. يتساءلون في جنون، حبيبتي أنا من تكون"، القلب الحنون الذي طالما ما كان يحيطه من كل جانب، يرافقه في جميع خطوات حياته منذ مولده وحتى وفاته، لم تتخلَ عنه لحظة، ولم تفارقه إلا في رحلاته خارج البلاد، إنها توأم روحه، شقيقته "علية شبانة".

هناك يرقد التوأمان يجمعهما فناء واحد لقبرين متجاورين، أبت "علية" إلا أن تدفن بجواره، لتكمل مشوارها "الأموي" معه تحتضنه في ظلها لتؤنس وحشة قبره، بعد أن أفقدها الحياة داء أصاب كبدها لتشاركه سبب الموت كما شاركته الحياة.

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بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته بالصور.. رسائل ولمحات من قبر العنليب في الذكري الـ 41 لوفاته


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