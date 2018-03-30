» خبر سار من مجلس الزمالك للاعبين

30 مارس 2018 - 01:36 م

وعد المستشار مرتضى منصور، لاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك بصرف جميع مستحقاتهم المتأخرة ، بعد مباراة الإسماعيلي القادمة ضمن منافسات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري.

يذكر أن اللاعبين لم يحصلوا على رواتبهم منذ ما يقرب من 4 أشهر، بسبب الأزمة الدائرة بين مجلس إدارة النادي ووزارة الشباب والرياضة.

وكان محمود خالد مدير الشئون القانونية بالنادي أرسل خطابًا أمس، الخميس، إلى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، لمخاطبة بنك مصر فرع وادي النيل المودع به أموال الزمالك لتسليم النادى أربعة دفاتر شيكات، واعتماد التوقيعات السابقة الخاصة بالمستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك والدكتور حازم ياسين أمين الصندوق، ليتمكن النادى من صرف مستحقات اللاعبين فى جميع الفرق الرياضية، وصرف مرتبات الموظفين والعمال بالنادي.