زيارته السرية لإيطاليا "صفعة للضحايا"..من هو؟

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لوموند

علي مملوك

السلطات الإيطالية

ألبرتو ماننتي

قال الصحفي والمعارض السوري محيي الدين اللاذقاني إن علي مملوك  رئيس الأمن القومي السوري عقد لقاءا مع  نظيره الإيطالي ألبرتو ماننتي في العاصمة الإيطالية .

واستنكر علي حسابه الخاص علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هذا اللقاء قائلا:  علي مملوك الذي يسجن حاليا ما لا يقل عن 150 ألف معتقل رأي ، وهو المسؤول مع رئيسه بشار  عن مقتل 20 ألف سوري تحت التعذيب ترسل له المخابرات الإيطالية طائرة خاصة ليذهب ،  ويقابل رئيسها في روما رغم أنه مشمول بقرار المقاطعة ومنع السفر الأوروبي.

 وأضاف أن السيدة موغريني مفوضة الشؤون الخارجية لأوروبا تزعم أنها لا تعرف ،  وحين عرفت لم تستنكر أو تطالب بتحقيق ، متسائلا:  كيف سيحترم الناس تلك القوانين إذا كنتم أنتم من يفصّلها حسب المرحلة ،  وأول من يخرقها لدواعي المصلحة الخاصة؟

من جانبها كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أمس الخميس، عن لقاء عقد بين رئيس الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك ونظيره الإيطالي ألبرتو ماننتي في العاصمة الإيطالية، في يناير الماضي.

وفقاً للصحيفة، فإن مملوك وصل إلى روما على متن طائرة خاصة وفرّتها السلطات الإيطالية، ما يعد خرقاً للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وخصوصاً زيارات المسؤولين إلى الدول الأوروبية.

يذكر أن اللواء مملوك ثالث أكبر مسؤول سوري فرض عليه الاتحاد الأوروبي عقوبات، بعد بشار الأسد، وشقيقه ماهر، كما أن الأسماء الخاضعة للعقوبات ممنوعة من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفق بيان صدر عن الاتحاد آنذاك.

وأضافت الصحيفة  أن مملوك زار خلال السنوات الأخيرة، بشكل سري، الأردن ومصر وروسيا والعراق والسعودية، واعتبرت أن لتلك الزيارات جانبين؛ واحد أمني، وآخر يتعلق بتطبيع العلاقات مع تلك الدول لترجمة انتصارات الأسد العسكرية سياسياً.

ووصفت "لوموند"، الزيارة بأنها "صفعة للضحايا"، حيث إن الحكومة الإيطالية لم تتجاوب مع محاولاتها للحصول على تعليق حول زيارة مملوك، في حين عبّرت منظمات حقوقية عن "اشمئزازها" من دعوة روما للواء مملوك.


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