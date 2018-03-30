محاكمة 170 متهمًا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية.. غدًا

30 مارس 2018 - 01:51 م

تنظر غدًا السبت، محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 170 متهمًا بينهم 116 متهمًا محبوسًا ومخلي سبيل 3 منهم و51 آخرين هاربين في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ "تصوير قاعدة بلبيس الجوية" وتضم القضية 19 واقعة إرهابية.

شملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينانس بالسويس واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس واستهداف إحدى السفن بالقناة ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها ورصد كلية الشرطة بالعباسية ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء وسرقة مكتب بريد بهتيم ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية ورصد بعض أفراد قوة مركز إبشواى بالفيوم وحرق سيارة ضابط بأطفيح وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرني بأطفيح وحرق برج موبينيل بعرب الاشرفية بأطفيح وسرقة إحدي سيارات شركة امينكو وشركة مكتب بريد الالف مسكن ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا .

وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير القاعدة بلبيس الجوية، تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعي لدي جماعة ارهابية مقرها خراج البلاد والتحقوا بجماعة إرهابية " داعش وسوريا وليبيا " ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة ولن تنفجر لعطل فني بها وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.



