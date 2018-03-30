معركة بالكراسي داخل مقر الوفد

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الانتخابات

الوفد

نشبت مشاجرة داخل مقر حزب الوفد، اليوم الجمعة ، بين أعضاء الهيئة الوفدية ورجال الأمن من التابعين للشركات الخاصة.

يأتي هذا الاشتباك إثر بدء عملية التصويت في انتخابات رئاسة الحزب ، حيث  اعترض أعضاء الحزب، على غلق أفراد الأمن للمبنى الداخلي للحزب، وتبادل الطرفان السباب، والرشق بـ"الكراسي".

يذكر أن الانتخابات قد بدأت داخل الحزب على مقعد رئاسة الحزب، ويتنافس فيها كل من المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالي، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول.

 



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