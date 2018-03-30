طلب جريء لـ"بكري" من الدولة

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توقع النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن تشهد النواحي الاجتماعية للمواطن المصري انتعاشًا بنهاية العام الحالي، حيث سينخفض التضخم إلى 12% مع نهاية العام.

وشدد خلال حواره ببرنامج "نهاية الأسبوع" المذاع عبر فضائية "دريم"، اليوم الجمعة ، على ضرورة أن تهتم الدولة بالملف السياسي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون للدولة حزب سياسي.

وأضاف أن هناك شخصيات كثيرة يمكنها تأسيس تلك الأحزاب مثل إبراهيم محلب، أو عادل لبيب، معقبًا: "إحنا خايفين ليه نكون حزب سياسي".


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