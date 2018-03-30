» اجتماع بـ"الجبلاية" لحسم مصير "كوبر"

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كوبر

هانى ابو ريدة

يعقد أعضاء اتحاد الكرة"الجبلاية" برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا الأسبوع المقبل، لبحث موقف الأرجنتيني هيكتو كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني.

وتسود حالة من الشد والجذب داخل جدران "الجبلاية"، حول مصير الأرجنتينى كوبر، من الاستمرار فى تدريب الفراعنة، عقب انتهاء منافسات كأس العالم بروسيا يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخب تلقي هزيمتين خلال فتره معسكره بسويسرا، أمام البرتغال واليونان ضمن الاستعداد لمونديال روسيا 2018  



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