"صلاح" يتلقى خبرًا غير سار قبل لقاء "كريستال بالاس"

30 مارس 2018 - 02:25 م

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو المدير الفني لنادي توتنهام عن إمكانية عودة مهاجم الفريق هاري كين خلال مباراة الفريق المرتقبة أمام تشيلسى بعد غد، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسلطت صحيفة "مترو" الإنجليزية الضوء على الصراع المشتعل بين محمد صلاح نجم نادى ليفربول وهارى كين مهاجم توتنهام على الفوز بجائزة هداف النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"والتي وصفت عودة "كين" بالخبر غير السار للنجم المصري.

وقالت الصحيفة، "على الرغم من تفوق محمد صلاح على هاري كين بفارق 4 أهداف، لكن الصراع بين الثنائي على اعتلاء عرش الهدافين سيظل مستمراً حتى النهاية، علينا ألا نستبعد مهاجم توتنهام من المنافسة على حصد الجائزة للموسم الثالث على التوالي ومعادلة إنجاز تييرى هنرى نجم أرسنال السابق، لاسيما وأن ليفربول يتبقى له 7 مباريات فى الدورى الانجليزى وتوتنهام 8 مباريات، الأمر الذي يمنح هارى كين بعض الافضلية الذى اقترب من العودة للملاعب عكس المتوقع بعد تعافيه من الاصابة، وهو نبأ غير سار للنجم المصري".

أضافت الصحيفة، "سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى تبدو مهمته أكثر صعوبة فى الحصول على لقب الهداف هذا الموسم بعدما اكتفى بتسجيل 21 هدفاً حتى الآن، لاسيما وأنه ينافس محمد صلاح وهارى كين والذى يمتلك القدرة على العودة فى أى وقت، ولعل الجميع يتذكر مهاجم توتنهام الذى سجل 8 أهداف فى آخر 3 مباريات الموسم الماضى".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 28 هدفاً متفوقاً على هارى كين صاحب الـ 24 هدفاً.



