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النقراشي: "الميه شاحة في دول كتير غير مصر"

الحياة السياسية

الدكتور هاني النقراشي
الدكتور هاني النقراشي

إيمان هاني

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المياه

دي إم سي

هاني النقراشي

أكّد الدكتور هاني النقراشي، خبير الطاقة العالمي، وعضو المجلس الاستشاري للرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الطاقة بالنسبة للإنسان أصبحت أهم من المياه، قائلًا: "المية شاحة مش بس في مصر في دول كتير".

وأضاف "النقراشي"، في لقاء له مع قناة "دي إم سي" الفضائية، أن المياه والطاقة مرتبطتان بشكل كبير، مشيرًا إلي أنه سعيد بتشكيل بالمجلس الأعلى للتنمية المستدامية في مصر.

وتابع خبير الطاقة العالمي: "جدودنا عاشوا في هذه الأرض 10 آلاف سنة، ومن غير المنطقي أن نبدد ثرواتها في 100 عام، ولكن يجب على الأقل أن نعيش فيها 7 آلاف سنة أخرى"، مشددًا على ضرورة أن نستخدم الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية.

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