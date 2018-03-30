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(وصول 5 تروبينات جدد لسد النهضة)

وجهة نظر

محمد حافظ
محمد حافظ

دكتور مهندس/ محمد حافظ

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في سرية تامة وصل لميناء جيبوتي يوم 12 فبراير الماضي عدد 3 تروبينات من شركة فويث الألمانية و2 تروبين من شركة جنرال الأمريكية, هذا بالإضافة لعدد من محولات الجهد العالي ذات الــ 500 فولت ولقد تم شحنها بريا على ناقلات عملاقة لموقع سد النهضة  والذي إليه يوم  يوم 9 مارس الجارى وبهذه الإضافة الجديد يكون عدد  التوربينات الموجودة اليوم بموقع السد يعادل 7 تروبين. 
وصول 5 تروبينات  اضافية لموقع السد الاثيوبي تعني بشكل مباشر إحتمالية نجاح إثيوبيا في بداء التخزين بسد النهضة خلال موسم الفيضان القادم في شهر يوليو 2018 حيث يمكن تخزين قرابة 30 مليار متر مكعب وتشغيل على الأقل الـ 2 تروبين المنخفضان خلال شهر سبتمبر, ثم إضافة قرابة 3 تروبين أخرين قبل نهاية عام 2018.
وقد يكون زيادة قدرات إثيوبيا اليوم على توليد كهرباء من سد النهضة معناه أيضا  نسف اى مفاوضات تتعلق بسنوات ملء الخزان وأن دعوة دولة السودان لعقد إجتماع ثلاثي يوم 4 إبريل القادم بالخرطوم ليس أكثر من (بنادول) لتخفيف آثار آلام الوجع المصري بسبب العجز المنتظر من حصة مصر والذي يقدر بكامل مساهمة  تدفق النيل الأزرق والتي تعادل 60% من الحصة الــ 55.5 مليار أي قرابة 32 مليار متر مكعب وذلك على مدار 3 سنوات أو أكثر






 
وسلام
دكتور مهندس/ محمد حافظ
أستاذ هندسة السدود بجامعة Uniten-Malaysia

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