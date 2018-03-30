» بالفيديو.. وزيرة هولندية تبهر تونس باللغة العربية

30 مارس 2018 - 02:46 م

أبهرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الهولندية "سيغريد كاغ" القيادات التونسية لإتقانها اللغة العربية بشكل تام، خلال مؤتمر لها مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وقدمت خلال كلمتها في المؤتمر الشكر لوزير الخارجية التونسي على استقبالها والوفد المرافق لها في تونس لافتة إلى ان هذا الاستقبال كان بروح الشراكة والصداقة بين البلدين.

وأوضحت أن الحكومة الهولندية يهمها استقرار ومستقبل تونس وطريق التغيير الديمقراطي والتنمية خاصة في الجانب الإقتصادي.

وتم تنظيم المؤتمر على خلفية توقيع وزيرة الخارجية الهولندية مع توني فيرهايجن المدير الممثل لمجموعة البنك الدولي في تونس، مذكرة تفاهم لدعم الحكومة التونسية، في إطار مبادرة مجموعة العشرين من أجل الاتفاق مع أفريقيا.

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