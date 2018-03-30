"حسين" يكشف مفاجأة في اليوم الثالث للانتخابات

30 مارس 2018 - 02:52 م

أكد عماد الدين حسين، الكاتب الصحفى، أن الأصوات التى انتخبت فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية كان أغلبها باطلة، وذلك نتيجة لزيادة هذه نسبة عن أول يومين من الانتخابات وخاصة بعد تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمرها الصحفى فى اليوم الثالث على أن الممتنعين عن التصويت ستطبق عليهم الغرامة القانونية 500 جنيه .

وأوضح "حسين"، خلال مقاله الذى نشر بـ"الشروق" تحت عنوان " حزب المبطلين أو المصوتون فى العواصف"، أن هذا الاستنتاج وفق ما نشره موقع جريدة اليوم السابع من نتائج التصويت فى الانتخابات بعد انتهاء فرز اللجان , وكانت النسب الغير رسمية ، للرئيس السيسى حصل على 21088295 صوتا بنسبة 90.5?، مقابل 682797 صوتا لموسى مصطفى موسى بنسبة 2.9?، فى حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 1522819 صوتا بنسبة 6.5?، علما بأن من يحق لهم التصويت يزيد بقليل على 59.1 مليون مصرى .

وأضاف الكاتب الصحفى، أن من المرجح أن غالبية الذين صوتوا خوفا من الغرامة، هم الذين أبطلوا أصواتهم أو أعطوها لموسى مصطفى موسى. وبهذا المنطق فإن الذين ذهبوا فى اليومين الأولين: كانوا فى غالبيتهم الأكثر تأييدا للسيسى، حسب قراءة الباحث فى شئون الانتخابات أكرم ألفى , وارتباطا بهذا الأمر فإن نسبة الأصوات الباطلة ترتفع أكثر فى المدن مقارنة بالريف المعروف عنه التصويت بكثافة , لذلك فإن معظم تصويت اليوم الأخير، رفع نسبة المشاركة بخمسة فى المائة على الأقل، وربما إلى عشرة فى المائة. جزء منها كان الأصوات الباطلة، والآخر ذهب إلى موسى مصطفى موسى، وقليل منها للرئيس السيسى.