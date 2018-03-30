رشاد عبده: مصر خرجت من عنق الزجاجة

وتابع رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية: "شعور المواطن بالخدمات سيكون أفضل في العام المالي الجديد، بالإضافة إلى أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز بنهاية العام الحالي، معقبًا: "مصر خرجت من عنق الزجاجة، وسننطلق من 2020".