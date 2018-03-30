رشاد عبده: مصر خرجت من عنق الزجاجة

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قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية ، إن الموازنة المالية لمصر تتضاعف سنويًا.

وأضاف "عبده"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" اليوم، الجمعة، أن 81% من حجم إيرادات الدولة يتوجه إلى الرواتب والدعم وفوائد الدين، منوهًا بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة زيادة الإيرادات في الموازنة الجديدة حتى تتمكن الدولة من الإنفاق على الصحة والتعليم.

وتابع رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية: "شعور المواطن بالخدمات سيكون أفضل في العام المالي الجديد، بالإضافة إلى أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز بنهاية العام الحالي، معقبًا: "مصر خرجت من عنق الزجاجة، وسننطلق من 2020".

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