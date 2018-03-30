«الهلالي»: ابن تيمية وصف المسيحيين واليهود بالمسلمين

30 مارس 2018 - 03:44 م

أكد الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على جواز الرأي القائل بوصف المسيحيين واليهود بالمسلمين، مشيرًا إلى أن هناك فتوى أصدرها ابن صلاح المتوفى في 643 هجريًا، قال فيها ابن تيمية أيضا: "يجوز فقها وصف أتباع الأنبياء السابقين بالمسلمين".

وقال "الهلالي"، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "وإن أفتوك" المذاع على قناة on E ، إن هناك فتاوى أصدرها علماء وأئمة كبار، تم تهميشها من قبل أوصياء الدين والمتشددين، فتحولت إلى فتاوى مظلومة لا يُسلط عليها الضوء.

وأوضح أن لدينا فتاوى تدعم التعايش فى سلام وتُنحى الطائفية جانبا، وتترك حكم الدين لله، مؤكدًا أن ما يحدث الآن يشير لتجنيد بعض الأشخاص أنفسهم لتقسيم الشعب إلى طوائف.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قائلا: "لازم نحترم أهل الإنجيل والتوراة، ولكن الطائفيين أهل الإنجيل متبرئين منهم زى ما إحنا المسلمين نتبرأ من الطائفيين الذين ينفصلون عن الدين بتنظيم جماعات".