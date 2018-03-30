  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر08:17 م
بحث متقدم
الشهيد محمد أبو عمرو

ثورة على مواقع التواصل بعد استشهاد رسام «أنا راجع»

وزير النقل هشام عرفات

رسميًا.. «النقل» تعلن موعد زيادة أسعار تذاكر المترو

القطان

«القطان»: عدد كبير من الوزراء السعوديين تعلموا في مصر

إسماعيل هنية

«حماس»: شعبنا شيع صفقة القرن إلى مثواها الأخير

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الأزهر»: نؤكد دعمنا الكامل لانتفاضة الفلسطينيين

المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

«الوطنية للانتخابات»: لم نتلقَ طعنًا واحدًا

مصر والبرتغال

«التليفزيون» يتفاوض مع الـ«فيفا» لبث مباريات «المونديال»

رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، غادي أيزنكوت

طبول الحرب تدق على إسرائيل

ابوتريكة

القنوات تتنافس للتعاقد مع «أبوتريكة»

مسيرة العودة الكبرى

15 شهيدًا و1300 جريحًا في «مسيرة العودة الكبرى»

15 شهيدًا و1300 جريحًا في «مسيرة العودة الكبرى»

عرب وعالم

مسيرة العودة الكبرى
مسيرة العودة الكبرى

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

«حماس»: شعبنا شيع صفقة القرن إلى مثواها الأخير

#

الفلسطينيون يحتشدون على حدود إسرائيل لـ"العودة الكبرى"

#

مقتل 4 وإصابة 15 في تفجيرين بأفغانستان

#

ضبط عاطلين تخصصا في سرقة الهواتف المحمولة بـ15 مايو

إسرائيل

فلسطين

غزة

الاحتلال

يوم الارض

اُستشهد 15 فلسطينيًا، وأُصيب نحو 1300 آخرين، اليوم الجمعة، في مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين على حدود قطاع غزة الشرقية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى، استشهاد الشاب محمد أبو عمر 19 عاما، والشاب أمين محمود معمر فى رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا، كما استشهد فى ساعات الصباح عمر سمور 31 عامًا.

وكانت مواجهات عدة قد اندلعت بطول نقاط التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تزامنًا مع "مسيرات العودة" التي انطلقت منذ صباح الجمعة، والتي دعت إليها الفصائل الفلسطينية بالتزامن مع "يوم الأرض".

ومنذ عام 1976 أصبح يوم الأرض يوما وطنيا في حياة الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، وتشهد هذه المناسبة تحركات شعبية فلسطينية عديدة تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه.













تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

حضرة المغنية.. زميلة مهنة!

أ. د. حلمي محمد القاعود

الرقص.. فى مساحة الرأى السياسى!

د. حسام عقل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يدخل في مفاوضات مع «متعب»
» بمشاركة «سام مرسي».. ويجان يتخطى أولد هام بثلاثية
» مفاجآت في قائمة الريال لمواجهة لاس بالماس
» بالفيديو.. تشييع جثامين 3 شهداء بمسيرة يوم الأرض
» سبب عدم مشاركة أحمد الشناوي مع المنتخب
» مفاجأة.. «السعيد» يرفض الانتقال إلى هذا الفريق
» الصين تستورد سلعًا بثمانية تريليونات دولار في 5 سنوات
» انتحار عامل بسبب الفقر ببولاق الدكرور
» «العرضيات» سلاح الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
» «حماس» تبحث «صفقة القرن» في روسيا
» أبومرزوق: يوم العودة قادم

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:26 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى