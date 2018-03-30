8 شهداء وألف مصاب في «مسيرة العودة الكبرى»

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يوم الارض

اُستشهد 8 فلسطينيين، وأُصيب نحو 1100 آخرين، اليوم الجمعة، في مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين على حدود قطاع غزة الشرقية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى، استشهاد الشاب محمد أبو عمر 19 عاما، والشاب أمين محمود معمر فى رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا، كما استشهد فى ساعات الصباح عمر سمور 31 عامًا.

وكانت مواجهات عدة قد اندلعت بطول نقاط التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تزامنًا مع "مسيرات العودة" التي انطلقت منذ صباح الجمعة، والتي دعت إليها الفصائل الفلسطينية بالتزامن مع "يوم الأرض".

ومنذ عام 1976 أصبح يوم الأرض يوما وطنيا في حياة الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، وتشهد هذه المناسبة تحركات شعبية فلسطينية عديدة تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه.













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