» بوتين للسيسي: الانتخابات أظهرت مكانتك بين مواطنيك

30 مارس 2018 - 04:09 م

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية، وذلك قبل الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات، التي من المقرر أن تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات 2 إبريل المقبل.

وجاء في برقية المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الجمعة: "أظهرت نتائج الانتخابات بوضوح مكانتكم بين مواطنيكم، والنهج الذي تتبعونه في حل المهام الاجتماعية والاقتصادية العاجلة وكذلك تعزيز الاستقرار في بلادكم".

وأضاف بوتين، في البرقية: "آمل في أن نوفر بجهودنا المشتركة، استمرار التعاون الثنائي ذي المنفعة المتبادلة في كافة المجالات، وفي تنسيق الجهود في القضايا الإقليمية والدولية، ومواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الدولية، وهذا بلا شك، يصب في مصلحة الشعبين الصديقين في بلدينا"، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".