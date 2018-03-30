  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:44 م
بحث متقدم
شوقي علام مفتي الجمهورية

«الإفتاء»: صدمة إخوانية من المشاركة في الانتخابات

مسيرة العودة الكبرى

8 شهداء وألف مصاب في «مسيرة العودة الكبرى»

الهلالي

«الهلالي»: ابن تيمية وصف المسيحيين واليهود بالمسلمين

عماد حسين

"حسين" يكشف مفاجأة في اليوم الثالث للانتخابات

محمد صلاح

"صلاح" يتلقى خبرًا غير سار قبل لقاء "كريستال بالاس"

حصيلة شهداء فلسطين وقتلى الاحتلال منذ بدء الانتفاضة

ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 6 أشخاص

داخل مقر الوفد

معركة بالكراسي داخل مقر الوفد

أرشيفية

زيارته السرية لإيطاليا "صفعة للضحايا"..من هو؟

أرشيفية

كيف تعرف التكفيري "الإسلامي والليبرالي والشيوعي" ؟

محمود عباس

التفاصيل الكاملة للمخطط الأمريكي باستبدال "محمود عباس"

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

مقالات

جمال سلطان

أخبار متعلقة
#

هل تجاوزت الهيئة الوطنية للانتخابات دورها الدستوري ؟

#

الصورة والصندوق وبينهما الحقيقة في الانتخابات الرئاسية

#

الانتخابات الرئاسية .. البحث عن الصورة و"اللقطة" !

#

مصر والبرتغال .. كلام في الرياضة والسياسة

من مضيعة الوقت وإهدار العقل أيضا الانخراط في مناقشة مدى شفافية الانتخابات الرئاسية التي جرت في مصر هذا الأسبوع ، وإمكانية القول بأن ملايين المواطنين خرجوا من بيوتهم طواعية وعن طيب خاطر وولاء محض للرئيس السيسي من أجل أن يدلوا بأصواتهم ، فالصورة أوضح من أن تخضع لنقاش أو للبحث عن أدلة ، وإن كان هذا لا ينفي أن نسبة من المصريين تؤيد السيسي وما زالت تؤمن بقدرته على النجاح في إدارة الملفات المعقدة في البلد ، والمسألة بدأت من أول الضجيج الذي صاحب إعلان الفريق أحمد شفيق ترشحه والذي انتهى بترحيله من الإمارات ثم اختفائه ثم ظهوره معتذرا عن الترشح وأنه لا يناسب المرحلة ، كما أن القيادات الرسمية من وزراء ومحافظين لم يتحرجوا من التعري السياسي تماما بإعلانهم عن جوائز ومكافآت لمن يذهب إلى التصويت أو إعطاء القرى والمدن التي تكون نسبة التصويت فيها اعلى الأفضلية في توصيل البنية الأساسية لها من مياه شرب وصرف صحي ، أو تحفيز الكنائس برصد أموال كبيرة ، أو الإعلانات المتكررة بصيغة التهديد والوعيد بمعاقبة من لا يصوت في الانتخابات بتغريمه خمسمائة جنيه وربما قطع عيشه هو وأولاده بوقف البطاقة التموينية ، فضلا عن تطوع بعض المجاملين بحشد البسطاء مقابل دعم عيني أو نقدي ، وكان مؤسفا أن تتحدث النيويورك تايمز وغيرها من الصحف العالمية عن "ثلاثة دولارات" ثمن الصوت .
الصراخ والتوتر والهوس الشديد الذي ظهر منذ النصف الأخير لليوم الثاني واستفحل في اليوم الثالث والنداءات الملحة للمواطنين بالذهاب إلى اللجان يكشف عن أبعاد ما جرى من نسب تصويت متدنية بدون حاجة إلى شروح وتفاصيل ، ومن الصعب أن يصدق أحد في العالم كله أن نسب التصويت في اليوم الأول والثاني ، الأكثر أهمية وحشدا بداهة ، تتراوح بين 12% و13% ، ثم هي تقفز بصورة طبيعية تماما وعفوية تماما في اليوم الأخير لتصل ، حسب ما نشرت صحف حكومية قرابة 40% ، من احتقار العقل أن نعرض عليه هذا الكلام .
مشكلة ما جرى ، أنه سيفرز لنا وضعا سياسيا أسوأ بكثير مما كان في السنوات الأربع الماضية ، وسيكون التوتر الرسمي أعلى بطبيعة الحال ، لأن الهوة اتسعت بين الشعب وبين القيادة ، والقيادة السياسية دائما بحاجة إلى دعم وسند لخططها ومشروعاتها وخطواتها في اي مجال ، وعندما يضعف هذا الدعم من الداخل فإن هذا يجعل القيادة تحت ضغط خارجي أكبر وأكثر تأثيرا على مصالح الوطن وأهله ، كما أن هناك بعض الدهاقنة ومحترفي ترويض الرؤساء ومغازلتهم ، فتحوا مبكرا جدا مطلب تعديل الدستور لمد فترات الرئاسة ، أو لتعديل مدتها ، وهو ما يحظره الدستور الحالي ، بل إنه نص على أن المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية لا يجوز تعديلها ، وذلك تحوطا من هذه اللعبة التي فعلها كل من سبقوا بعد أن استرخوا على الكرسي ، فلا أحد ممن سبقوا في حكم مصر ترك الكرسي طواعية ، ولدينا في مصر تراث عريق في النفاق السياسي وصناعة الفراعين ، ولدينا طابور طويل من خربي الذمم من الذين لا يترددون لحظة في تخريب البلد ومستقبله بالكامل مقابل أن يحظوا بالمكانة عند السلطة أو يغنموا شيئا من مغانمها ، مع الأسف .
لا أنصح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يستمع إلى هؤلاء الكهنة الفاسدين ، ولا أن يستجيب لدعواتهم التخريبية الخطيرة ، فهم لا يعملون من أجله بل من أجل أنفسهم ، وهم سيفعلون ذلك مع من يأتي بعدك كما فعلوه مع من كان قبلك ، لا يهمهم أن تحترق أنت أو تحترق البلد أو تتفجر الفتنة فيها ، طالما مكاسبهم الشخصية المالية والسياسية والوجاهية ستتعاظم ، ولتذهب مصر بعد ذلك إلى الجحيم ، لا تستمع إليهم ، هؤلاء أخطر عليك من أي معارض لك أيا كان ، هؤلاء أهل الشر الحقيقيون ، وأغلبهم ملوثون ، وملفاتهم منظورة أمام القضاء حتى الآن في وقائع فساد ونهب المال العام .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» طبيب يستخرج جثة عشيقته من القبر ويعيش معها 7 سنوات
» مفاجأة.. «السعيد» يرفض الانتقال إلى هذا الفريق
» «داعش» يعلن مسئوليته عن استهداف قوات «حفتر»
» العثور على جثة طفل مقتول داخل «شيكارة»
» «بث مباشر».. مئات الآلاف يواصلون مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى
» بالصور.. "13 شارع" باسم عهد التميمي في هولندا
» بوتين للسيسي: الانتخابات أظهرت مكانتك بين مواطنيك
» رد فعل صحفي على فاتورة كهرباء بـ4 آلاف جنيه
» غدًا.. حديقة الحيوان تستقبل الوافدين مجانًا
» "الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين
» عامل يخدع طفلة ويعتدي عليها جنسيًا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى