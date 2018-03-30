  • الجمعة 30 مارس 2018
  • بتوقيت مصر04:42 م
بحث متقدم
شوقي علام مفتي الجمهورية

«الإفتاء»: صدمة إخوانية من المشاركة في الانتخابات

مسيرة العودة الكبرى

8 شهداء وألف مصاب في «مسيرة العودة الكبرى»

الهلالي

«الهلالي»: ابن تيمية وصف المسيحيين واليهود بالمسلمين

عماد حسين

"حسين" يكشف مفاجأة في اليوم الثالث للانتخابات

محمد صلاح

"صلاح" يتلقى خبرًا غير سار قبل لقاء "كريستال بالاس"

حصيلة شهداء فلسطين وقتلى الاحتلال منذ بدء الانتفاضة

ارتفاع عدد شهداء فلسطين إلى 6 أشخاص

داخل مقر الوفد

معركة بالكراسي داخل مقر الوفد

أرشيفية

زيارته السرية لإيطاليا "صفعة للضحايا"..من هو؟

أرشيفية

كيف تعرف التكفيري "الإسلامي والليبرالي والشيوعي" ؟

محمود عباس

التفاصيل الكاملة للمخطط الأمريكي باستبدال "محمود عباس"

عن تلك الأم القاسية !

وجهة نظر

كاتب
كاتب

فاطمة عبد الرءوف

أخبار متعلقة
#

بي بي سي: 6 منتخبات مرشحة للفوز بكأس العالم

#

بالصور.. احتفالية لتكريم الأمهات بـ"الشرابية"

#

خطة الحكومة الألمانية لإنقاذ الأرض من مصيرها المظلم

#

مفاجأة سارة من "منصور" لجماهير الزمالك

هل كل الأمهات يمثلن نبع الرحمة والحنان والعطاء اللامتناهي ؟ للأسف الشديد ليست كل الأمهات سواء 
الأم الرحيمة الحانية التي تمتلك ذلك الحضن الدافيء والكلمات الرقيقة المشجعة  التي لا يفتر لسانها عن الدعاء لأولادها هي نعمة عظيمة لا يستشعرها إلا من حرم منها وهم للأسف الشديد ليسوا قليلين .
أفزعتني تلك الصفعة التي دوت على وجه الطفلة الرضيعة التي تثير الضجيج في بيت محفظة القرآن بينما تمسك أمها بكفها الثانية كتاب الله تراجع فيه ما حفظت .. تماما كما أفزعني آثار ذلك الحرق على يد تلك الطالبة المتفوقة وأمها تحكي بفخر أن ذلك كان عقابا لها لإهمالها دروسها بعض الوقت ..لم أفهم حقيقة سر اللمعة في عيون الأم التي تباهي بتفوق ابنتها والتي ستعوضها هي ما خسرته هي من فرص التعليم دون آبهة بما يعتمل في نفس الصغيرة .
أما تلك الأم المدبرة التي تمنع الحلوى عن أطفالها بينما تمنحها بإلحاح شديد لأطفال الأقارب الزائرين مع نظرة حادة من عينيها لأطفالها  ألا يقتربون وبينما تباهي بأدبهم وحسن تربيتهم لا تستشعر ما تفيض به حلوقهم من مرارة وهم ينتظرون ما تبقى من حلوى فربما يتم منحهم بعضها بينما يتم ادخار الباقي لأطفال ضيوف آخرين .
الأم الظالمة التي تدلل البعض وتتسامح مع أخطائهم لآخر المدى بينما دعائها على آخرين حاضر عند أي هفوة صغيرة هي الأخرى كارثة إنسانية هل يعقل أن تظل أم مقاطعة لولدها عشرات السنوات رافضة كل محاولاته للعفو عنه ومسامحته رافضة وساطة الجميع للتدخل لأنه تزوج امرأة لا ترضاها أو لأنه أخطأ في حقها مرة رغم عودته مرات واقفا على بابها طالبا عفوا ورحمة .
أما تلك الأم المطلقة التي قررت أن يدفع أبنائها ثمن الجرائم التي ارتكبها والدهم والتي تردد على مسامعهم صباح مساء أنها ضحت بحياتها وشبابها لأجلهم ولم تفعل كما والدهم الأناني الذي تزوج وتركهم لمواجهة الحياة فرادى فهي تطالبهم بثمن التضحية انسحاقا كاملا لذواتهم وأفكارهم وأحلامهم رافضة أي تواصل بينهم وبين والدهم الذي لم يتح له أبدا أن يشرح لهم شيئا بعد أن منعته من رؤية أطفاله بعد الطلاق .
وأنت أيتها الأم المشغولة جدا هل تعتقدين أن هذه اللعب الغالية والملابس الرائعة تعوضهم عن وجودك الثمين معهم ألا تعتقدين معي أن غيابك عنهم منتهى القسوة .
ما دفعني حقيقة لكتابة هذه الكلمات هي تلك الأم التي خانها زوجها فآمنت بنظرية مفادها أن جميع الرجال خائنون وذهبت تلقن لابنتها الزهرة المتفتحة أن عليها أن تتقبل زوجا خائنا بنفس راضية حتى تستطيع الاستمرار في الحياة ..تلك الأم التي أسقطت تجربة مشوهة على كل تفاصيل الحياة وبأنانية لا تحسد عليها تريد فرض رؤيتها هذه على ابنتها ..تلك الأنانية التي جعلت أما أخرى تشجع ابنتها على طلب الطلاق مضخمة من عيوب زوجها حتى تأتي وتعيش معها فقد أرهقتها الوحدة .
طالب الدين الأبناء بالإحسان إلى الوالدين وخاصة الأم وجعل ذلك مقدما على كل العبادات حتى لو بلغت القسوة والغباء حد المجاهدة بكل الطرق النفسية والمادية حتى يصل الابن لمرحلة الكفر وهو ابتلاء عظيم للأبناء فبعض الآباء لا يمثل للجميع تلك الواحة التي يستريح فيها المسافر من وهج الطريق لأن بعضهم تحول للوهج نفسه .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أحذر السيسي من أهل الشر الحقيقيين

جمال سلطان

انحرافات "ترامب" الجنسية.. الدرس الأمريكي الأهم!

محمود سلطان

دروس من الانتخابات الرئاسية

فراج إسماعيل

الشيخ الغزالي حين يتحدث عن الأكاسرة

د. عبد الآخر حماد

(استقالة عالمة ذرة!)

محمد عبدالقدوس

هذه انتخابات أم انتهاكات؟

نيهال فرحات
شارك معنا

اخترنا لك

» طبيب يستخرج جثة عشيقته من القبر ويعيش معها 7 سنوات
» مفاجأة.. «السعيد» يرفض الانتقال إلى هذا الفريق
» «داعش» يعلن مسئوليته عن استهداف قوات «حفتر»
» العثور على جثة طفل مقتول داخل «شيكارة»
» «بث مباشر».. مئات الآلاف يواصلون مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى
» بالصور.. "13 شارع" باسم عهد التميمي في هولندا
» بوتين للسيسي: الانتخابات أظهرت مكانتك بين مواطنيك
» رد فعل صحفي على فاتورة كهرباء بـ4 آلاف جنيه
» غدًا.. حديقة الحيوان تستقبل الوافدين مجانًا
» "الأرصاد" تزف بشرى سارة للمواطنين
» عامل يخدع طفلة ويعتدي عليها جنسيًا

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:18 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
مشاهير بنوا مساجد
OLX
البرلمان
أرطغرل
موسى مصطفى موسى