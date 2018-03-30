استمرار توافد أعضاء «الوفد» لاختيار رئيس جديد للحزب

30 مارس 2018 - 04:16 م

يواصل المئات من أعضاء حزب الوفد، التوافد على المقر الرئيسي للمشاركة في الجمعية العمومية العادية لاختيار رئيس جديد للحزب، والعمومية غير العادية "الطارئة" للتصويت على التعديلات المقترحة للائحة الداخلية للحزب.

وحضر المرشحون الأربعة على رئاسة الحزب إلى مقر الوفد، وهم: المستشار بهاء أبوشقة، السكرتير العام لحزب الوفد، والمهندس حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الحزب، والدكتور علاء شوالي، عضو لجنة الوفد بالإسكندرية.

وتبادل أنصار المرشحين أبوشقة والخولي الهتافات، وردد مؤيدو الأول: "ارفض لائحة وادي بهاء.. أبوشقة هو كبيرنا"، فيما ردد أنصار الثاني: "الصحافة فين.. رئيس الوفد اهو".

واكتمل النصاب القانوني للجمعيتين، منذ قليل، فيما يمتد التصويت حتى الخامسة مساء، وقال اللواء محمد الحسيني، مقرر اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد، إنه إذا لم ينته جميع الوفديين من التصويت حتى الخامسة، سيتم مد التصويت ساعتين.