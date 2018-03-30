انقطاع مياه الشرب 16 ساعة عن 21 منطقة بالجيزة

30 مارس 2018 - 04:19 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع المياه عن 21 منطقة بالمحافظة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، الجمعة، أن المناطق المتضررة من قطع المياه هى: "العمرانية الغربية - الزهراء - مدينة الحرية - الكونيسة - أرض البحر - الإخلاص - المريوطية طريق سياج - زغلول - أبو الهول السياحى - المجزر الآلى - كفر المنفى - كفر الجبل - نزلة البطران - نزلة السيسى - نزلة السمان" وكذلك الشوارع التالية ومتفرعاته "مستشفى الصدر - عدوى سليم - د. محمد فؤاد سعيد - جسر الكنيسة - عثمان محرم - عثمان احمد عثمان" لمدة 16 ساعة اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم بعد غدًا الأحد وحتى الساعة الثانية عشر من مساء نفس اليوم.

وأضافت أن ذلك يأتى فى إطار قيام الشركة بتنفيذ أعمال ربط شبكات مياه الشرب بمنطقتى أرض البحر والإخلاص على الخط القائم قطر 1200مم.

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة أنها تقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.