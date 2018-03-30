» مفاجأة.. «السعيد» يرفض الانتقال إلى هذا الفريق

30 مارس 2018 - 04:26 م

رفض عبد الله السعيد، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني، مزاملة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ضمن صفوف فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، خاصة أن باب القيد في الدوري الأمريكي ما زال ساريًا.

وأكد عبدالله السعيد، أنه لن يحسم قراره بشأن النادي الذي سينتقل له، مشيرًا إلى أنه سيختار العرض المناسب بعد انتهاء فعاليات مونديال روسيا 2018.

وكان الأهلي قد نجح في تمديد عقد السعيد لمدة موسمين، قبل أن يقوم مجلس النادي برئاسة محمود الخطيب بعرض اللاعب للبيع أو الإعارة في نهاية الموسم.

وكان عبدالله السعيد، تلقى مكالمة تليفونية من أحد وكلاء اللاعبين، خلال الفترة الماضية بعد أزمته مع الأهلي، وعرض عليه الانتقال إلى الدوري الأمريكي من بوابة نادي لوس أنجلوس جالاكسي.



