» العثور على جثة طفل مقتول داخل «شيكارة»

لم تمر ساعات طويلة حتى فوجئ صاحب إحدى العقارات بنفس الشارع الذي يقطن فيه الطفل، عقب عودته من العمل في الحادية عشر ليلا، بوجود جوال خلف بوابة المنزل وبفتحه اكتشف وجود جثة الطفل وأبلغ أهالي المنطقة.



