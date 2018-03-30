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بالأقصر

العثور على جثة طفل مقتول داخل «شيكارة»

قضايا وحوادث

جثة
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الأقصر

العثور على جثة طفل

شيكارة.


شهدت محافظة الأقصر وتحديدًا منطقة منشأة العماري، واقعة مأساوية، حيث عُثر على جثة طفل مقتول داخل جوال بعمارة سكنية.
البداية كانت باختفاء الطفل "محمد فهد" والبالغ من عمر 3 سنوات، ولم تتمكن أسرته من العثور عليه، وتم إبلاغ قسم شرطة الأقصر للبحث عن الطفل .
لم تمر ساعات طويلة حتى فوجئ صاحب إحدى العقارات بنفس الشارع الذي يقطن فيه الطفل، عقب عودته من العمل في الحادية عشر ليلا، بوجود جوال خلف بوابة المنزل وبفتحه اكتشف وجود جثة الطفل وأبلغ أهالي المنطقة. 
بوصول رجال المباحث تحت إشراف اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، وبقيادة النقيب أحمد الضبيعي معاون مباحث قسم شرطة الأقصر.
تبين من الفحص وجود طعنتين في رقبة الطفل بآلة حادة أودت بحياته، وخبأ الجاني الجثة في "شكارة" وألقاها بداخل العقار.  
عقب انتهاء عمليات الفحص الأولية نقلت جثة الطفل إلى مشرحة مستشفى الأقصر الدولي، وتم التحفظ عليها.
 وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لانتداب الطب الشرعي لفحص الجثة وكشف ملابسات الواقعة من قبل مباحث بندر الأقصر.



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