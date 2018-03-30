» «بث مباشر».. مئات الآلاف يواصلون مشاركتهم في مسيرة العودة الكبرى

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فلسطين

بث مباشر

يوم الارض

مسيرة العودة الكبرى

واصل مئات الآلاف من الفلسطينيين مشاركتهم في "مسيرات العودة الكبرى" التي انطلقت منذ صباح الجمعة، ودعت إليها الفصائل الفلسطينية بالتزامن مع "يوم الأرض".

وكانت مواجهات عدة قد اندلعت بطول نقاط التماس مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، اُستشهد على أثرها 7 فلسطينيين، وأُصيب نحو 1100 آخرين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان صحفى، استشهاد الشاب محمد أبو عمر 19 عاما، والشاب أمين محمود معمر فى رفح، والشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا، كما استشهد فى ساعات الصباح عمر سمور 31 عامًا.

شاهد البث..


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