«تلميذة» تحمل سفاحًا من شاب بالقليوبية

30 مارس 2018 - 04:38 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز قليوب من إلقاء القبض على عاطل لقيامه بالتعدي جنسيًا،على طالبة بالصف الثالث الإعدادي وحملها منه سفاحًا بدعوى وجود علاقة عاطفية بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة عرض المجني عليها على الطب الشرعي وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تلقى المقدم أحمد كمال أبوالعزم، رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغًا من والد الطالبة «هـ» بالصف الثالث الإعدادي يتهم فيه «أ م»، 19 عامًا، عاطل بالتعدي جنسيًا على نجلته وحملها سفاحًا منه.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن، وتوصلت تحريات العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث المديرية، إلى صحة البلاغ وأن المتهم توجه إلى منزل المجني عليها مستغلاً وجودها بمفردها في المنزل وتعدى عليها جنسيًا، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدعوى وجود علاقة عاطفية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة عرض الطالبة على الطب الشرعي وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.