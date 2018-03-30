القنوات تتنافس للتعاقد مع «أبوتريكة»

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أبو ظبي

المصريون

ابوتريكة

اون سبورت

تلقى النجم محمد أبوتريكة، صانع ألعاب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، عرضين من قناتي أبو ظبي وأون سبورت، ليكون ضمن طاقم التحليل الخاص بها.  

وأضاف المصدر، أن المقابل المادي الذي عرض من هاتين القناتين على أبو تريكة، بدأ بمبلغ مبدئي مليون جنيه قابل للزيادة، لكنه لم يحدد وجهته المقبلة، في انتظار عودته لمصر أولاً في أبريل المقبل.

وتنتهي مدة تعاقد أبو تريكة، مع قناة "بي إن سبورت" الرياضية، في الأول من أبريل المقبل، ورغم أن القناة خاطبت أبو تريكة بشأن تجديد التعاقد، إلا أنه يرغب في العودة إلى وطنه بعد غياب دام لأكثر من عام.

وكانت نيابة النقض أوصت مجددًا في مذكرتها بإلغاء قرار إدراج أبو تريكة على قائمة الإرهابيين المتهمين بتمويل جماعة الإخوان السابق، الأمر الذي رحب واحتفل به أبو تريكة في حينه، وأعلن عبر تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع "تويتر" عن عودته قريبًا إلى وطنه.


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