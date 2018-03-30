الأزمة تتفاقم.. روسيا تطرد دبلوماسيي هذه الدول

30 مارس 2018 - 05:03 م

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، طرد 18 دبلوماسيًا يمثلون 9 دول من أراضيها، ردًا على إجراء مماثل اتخذته 28 دولة أوروبية، تضامنًا مع بريطانيا في قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن الخارجية، إن قرار الطرد شمل "دبلوماسيين اثنين إيطاليين، و4 دبلوماسيين بولنديين، و3 دبلوماسيين ليتوانيين، ودبلوماسيين اثنين هولنديين، و3 دبلوماسيين من التشيك".

وأضافت أن القرار طال أيضا دبلوماسي واحد من دول: فنلندا، ولاتيفيا، والسويد، وإستونيا.

من جهتها، أفادت وزارة خارجية إستونيا، أن موسكو طردت ملحقها العسكري في روسيا، وفق قناة "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، استدعت الخارجية الروسية، اليوم، سفراء 10 دول أوروبية، لإبلاغهم بإجراءات دبلوماسية ردا على تضامن بلدانهم مع بريطانيا في قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.

وسبق أن أعلنت موسكو أنها "سترد بالمثل" على طرد 28 دولة، 123 دبلوماسياً روسياً من أراضيها؛ وتعليق دول أخرى المباحثات الثنائية؛ تضامناً مع بريطانيا في قضية تسميم سكريبال.

وفي 14 مارس الجاري، طردت بريطانيا 23 دبلوماسيا روسياً، وهو ما ردت عليه موسكو بطرد 23 دبلوماسيًا بريطانيًا.

كما طردت موسكو أمس الخميس، 60 دبلوماسيًا أمريكيًا، وأغلقت القنصلية الأمريكية.

وفي 4 مارس الجاري، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سكريبال (66 عامًا)، وابنته "يوليا" (33 عامًا)، على أراضيها، باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما تنفيه موسكو.



