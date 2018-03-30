الرمال تنهي حياة مزارعين بالبحيرة

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مصرع مزارعان

لقي مزارعان اليوم، الجمعة، مصرعهما أثناء قيامهما بحفر وتركيب ماسورة ري بأرضهما الزراعية بقرية أمليط التابعة لمركز إيتاى البارود، نتيجة انهيال الرمال عليهما.

البداية عندما تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة إيتاي البارود بالواقعة، فانتقل ضباط مباحث المركز، وتبين أنه أثناء قيام «إبراهيم .غ»، 33 سنة، و«أحمد.ل»، 33 سنة، مزارعان، بعمل حفرة بالطريق بعمق 2.5 متر، لتوصيل ماسورة مياه لرى الأرض الزراعية من إحدى الترع لرى أرضهما الزراعية انهالت عليهما الرمال مما أدى لوفاتهما وقيام الأهالي باستخراجهما منها.

وقرر والدا المتوفين بذات المضمون ولم يتهما أحداً بالتسبب في الحادث، وقرر مفتش الصحة بوجود كدمات متفرقة بالجسم، وأن سبب الوفاة إسكفسيا الخنق ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.


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