المدفعية الإسرائيلية تستهدف شرق غزة

30 مارس 2018 - 05:26 م

استهدفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، منطقة في جنوب شرقي قطاع غزة.

ونقل شهود عيان عن أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أرضا زراعية شرق منطقة جحر الديك جنوب شرقي غزة، وفقًا لـ"سبوتنيك".

يذكر أن 10 فلسطينيين استشهدوا، وأُصيب نحو 1100 آخرين، اليوم الجمعة، في مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين على حدود قطاع غزة الشرقية، تزامنًا مع "مسيرات العودة" التي انطلقت منذ صباح الجمعة، والتي دعت إليها الفصائل الفلسطينية بالتزامن مع "يوم الأرض".

ومنذ عام 1976 أصبح يوم الأرض يوما وطنيا في حياة الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، وتشهد هذه المناسبة تحركات شعبية فلسطينية عديدة تؤكد وحدة الشعب الفلسطيني وحقه في أرضه.



