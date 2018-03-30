«التليفزيون» يتفاوض مع الـ«فيفا» لبث مباريات «المونديال»

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كأس العالم

المصريون

الكنيسي

الوطنية للإعلام

بث

كشف حمدي الكنيسي، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، عن آخر تطورات نقل مباريات كأس العالم 2018، المقرر إقامتها في روسيا الصيف المقبل، على شاشات التليفزيون المصري.

وأكد "الكنيسي"، في تصريحات صحفية، أن الهيئة تبذل تحركات حثيثة من أجل نقل مباريات كأس العالم 2018 الخاصة بالمنتخب الوطني على شاشة التليفزيون المصري، ليكون متاحًا لجميع المواطنين دون احتكار.

وأضاف أن تحركات الهيئة تتم من خلال اتصالات مكثفة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كونه صاحب كافة الحقوق الخاصة بالبطولة قبل القنوات.

ولفت إلى أن الهيئة تسعى لإنهاء هذا الملف مبكرًا قبل كأس العالم بفترة حتى يتسنى الاستعداد الجيد لتغطية البطولة العالمية.

وتحتكر «بي إن سبورتس» القطرية بث مباريات كأس العالم والبطولات التي تذيعها في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية من خلال البث باللغة العربية.


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