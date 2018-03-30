300 مصنع جديد في «كوم أبو راضي» ببني سويف

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تخصيص

محافظ بنى سويف

مصنع

الصناعة

ابو راضى

قال المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف إن نصيب المحافظة من الثلاثة آلاف مصنع التي أعلن عنها المهندس طارق قابيل وزير الصناعة 300 مصنع سيتم إقامتها في منطقة كوم أبو راضي الصناعية وتم إعداد المخططات اللازمة وإجراء الدراسات الفنية اللازمة.

وأشار "حبيب" إلى أن المحافظة قامت بتسليم 33 خطاب تخصيص أراض صناعية مجانية للمستثمرين على مساحة 300 ألف متر بمنطقة كوم أبو راضي أيضا وقد جاء ذلك تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسي بتخصيص أراضي المنطقة الصناعية بالصعيد بالمجان لدفع عجلة الاستثمار.

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