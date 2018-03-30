«الأرصاد»: رياح وإضرابات في الملاحة البحرية غدًا

30 مارس 2018 - 05:51 م

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، مع نشاط الرياح وحدوث إضرابات في الملاحة البحرية.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلي البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغري والعظمي فتكون القاهرة "15 – 24"، إسكندرية "15- 22"، قنا "15- 28"، الأقصر "15- 30"، أسوان "15- 32".