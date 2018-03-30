ضبط أمريكي حاول تهريب خمور بـ20 ألف جنيه

30 مارس 2018 - 05:51 م

تمكنت رجال جمارك مطار الأقصر، برئاسة شحات الراوي، من إحباط محاولة تهريب راكب أمريكي الجنسية، قادم من نيويورك لعدد من زجاجات الخمور والهواتف المحمولة.

وكشف رجال الوردية الأولى بالجمارك، أنه أثناء مرور حقائب المدعو "بشوي.ا.م" 30 عامًا، مصري ويحمل الجنسية الأمريكية، وقادم من نيويورك إلى القاهرة وصولا للأقصر، على رحلة مصر للطيران رقم 483.

ومن خلال التعامل معه ظهرت على وجهه علامات إرتباك واشتبه فيه حلمى وصفي مدير إدارة بالوردية، وبسؤاله عما يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية من عدمه أجاب بالنفى، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بالأشعة تبين عدد من زجاجات الخمور المستوردة وعدد من الموبيلات.

وتم تشكيل لجنة للتفتيش والجرد أسفرت عن وجود 7 زجاجات خمور و5 هواتف محمولة ماركة آيفون، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية وقانون الجمارك وقانون الاستيراد والتصدير.

وتم تكليف محمد المغربي رئيس قسم مكافحة التهريب الجمركي بتقدير القيمة والرسوم الجمركية، وتبين أن قيمة المضبوطات بـ20 ألف و660 جنيهًا، وقيمة الرسوم الجمركية بـ60ألفًا و451 جنيهًا.

تم التصالح وسداد التعويض الجمركى المستحق والتنازل عن المضبوطات لصالح مصلحة الجمارك وأيضًا إخطار عبد المالك عبدالراضى مدير عام الإدارة العامة بجمرك الأقصر.