«الوطنية للانتخابات»: لم نتلقَ طعنًا واحدًا

30 مارس 2018 - 05:57 م

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، إغلاق باب تلقى الطعون من مرشحى الرئاسة على قرارات ونتائج اللجان العامة في الانتخابات الرئاسية 2018، استعدادًا لإعلان النتائج النهائية الاثنين.

وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة لم تتلقَ أي طعون على نتائج اللجان العامة خلال الفترة الرسمية للطعن، وإنها كانت قد حددت غدًا وبعد غد، السبت والأحد، لنظر الطعون حال وجودها، ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية بشكل رسمى يوم الاثنين المقبل، فى مؤتمر صحفى.

وأضاف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نتائج المحافظات وصلت لمقر الهيئة، باستثناء الوادى الجديد، نظرًا لبُعد المسافة وسوء الأحوال الجوية، متابعًا: "الهيئة انتهت من تجميع باقى النتائج ومراجعتها بشكل دقيق، بعد إضافة نتائج تصويت المصريين بالخارج، ومن المقرر أن تعلن النتائج والإحصائيات الرسمية خلال المؤتمر الصحفى الاثنين".



