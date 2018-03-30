«الأزهر»: نؤكد دعمنا الكامل لانتفاضة الفلسطينيين

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أدان الأزهر الشريف بشدة قمع قوات الاحتلال الصهيوني الوحشي، اليوم الجمعة، للمظاهرات والمسيرات السلمية التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ42 ليوم الأرض، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحي.

ويشدد الأزهر الشريف، في بيان له، على دعمه ومساندته الكاملة للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة، وانتفاضته الباسلة ضد سياسة مصادرة الأراضي والتهويد التي تنتهجها قوات الاحتلال، مؤكدًا أحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وطالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية بدعم الشعب الفلسطيني في صموده وكفاحه الوطني، كما يجب على مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤولياته في وقف الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

كما أعرب الأزهر الشريف عن خالص العزاء في شهداء الشعب الفلسطيني المناضل، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


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